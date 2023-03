Tesla devrait lancer bientôt son nouveau modèle entrée de gamme

A la veille du début du Tesla Investor Day, les rumeurs s’intensifient concernant le nouveau modèle compact d’entrée de gamme du constructeur américain.

Le géant américain des voitures électriques, a programmé pour ce mercredi 01 mars 2023, son habituel Tesla Investor Day, un événement qui marquera le lancement de la nouvelle compacte électrique de la marque.

Ce futur modèle compact d’entrée de gamme a été évoquée depuis plusieurs années par Elon Musk, et à l’approche du dénouement, les spéculations et rumeurs s’intensifient. On évoque en effet, un véhicule camouflé photographié dans la rue en Chine, ressemblant à un modèle de développement, mais aussi à une vidéo publiée par Tesla sur Twitter, montrant une employée du constructeur s’affairer devant plusieurs dessins, dont certains s’approchent furieusement des proportions et la silhouette de cet hypothétique modèle compact.

Quoi qu’il en soit, lors de la grande conférence d’Elon Musk ce premier mars, on retrouvera le restylage du Model 3, et éventuellement l’annonce de ce futur Model 2, qui sera une grande surprise.