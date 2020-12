Tesla prépare le lancement d’une petite berline pour 2023

Dans le but d’augmenter fortement sa production, le constructeur américain de voitures électriques envisage de lancer aux alentours de 2023 une petite berline plus abordable que les autres modèles de son catalogue. Elle pourrait porter le nom de Tesla Model C, et ira défier la Volkswagen ID.3.

Elon Musk patron de Tesla a confirmé dans sa dernière prise de parole son idée de lancer une voiture plus petite que la Model 3 et qui sera proposée à un tarif de 25 000 dollars. Pour y parvenir, le patron compte sur les futures réductions de couts sur le segment de l’électrique.

Cette future berline compacte pourrait porter le nom de Tesla Model C et sera produite en Chine dans la « gigafactory » du constructeur américain. Elle devrait être commercialisée en Chine dans un premier temps aux alentours de 2023. Malgré un tarif abordable, cette nouvelle voiture devrait faire le plein de nouvelles technologies et devrait selon Elon Musk s’équiper du système de conduite entièrement autonome. Affaire à suivre.