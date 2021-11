Toyota bZ4X : Nouvelle, 100% électrique avec un toit solaire !

Avec une autonomie de 400 km et dotée d’un chargeur rapide de 150 kw, la première voiture 100% électrique de chez Toyota est désormais officielle.

Toyota va lancée prochainement son modèle 100 électrique en l’occurrence la bZ4X qui se veut une réponse à la hauteur des aspirations de sa clientèle qui profitera désormais des dernières innovations technologiques notamment en matière d’autonomie qui atteint 450 km.La Toyota bZ4X repose sur la nouvelle plateforme e-TNGA et carburera à l’aide d’une batterie de 71,4 kWh poussant le moteur à développer 204 ch notamment sur la version 2 roues motrices. Elle offre une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 s et une vitesse de pointe de 160 km/h. Elle propose aussi une version 4 roues motrices de 217 ch dont la transmission est développée avec Subaru et fonctionnant avec deux moteurs de 80 kW.



Nouveauté de taille, un panneau solaire va équiper le toit de la Toyota bZ4X en option. En effet, des cellules photovoltaïques peuvent prendre place sur son toit pour se recharger en conduite ou à l’arrêt. Selon le constructeur japonais, se sont pas moins de 1800 km qui seront parcourus par année grâce à l’énergie solaire.



A l’intérieur, le poste de conduite de la Toyota bZ4X, l’on trouve un poste de conduite doté d’un compteur numérique avec un écran TFT de 7 pouces.



Cette nouveauté sera officiellement présentée le 2 décembre prochain.