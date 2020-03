Toyota prévoit la construction d’une grande usine en Chine

La première marque automobile mondiale va installer une grande usine en Chine en partenariat avec le groupe local FAW pour l’assemblage de véhicule hybrides, à pile combustible et électrique.

Toyota a décidé d’amplifier sa stratégie sur le plus grand marché automobile mondial à savoir la Chine. En effet, selon le média américain Reuters, le constructeur japonais prévoit la construction d’une gigantesque usine à l’empire du milieu dédiée à ses futurs véhicules électrifiés.



Le constructeur japonais ne donne pas pour l’instant beaucoup de détails, mais précise qu’il s’agit d’un marché très important. En effet, malgré une baisse globale des ventes de voitures en Chine de 8,2 %, la marque premium du groupe Toyota, Lexus a enregistré une hausse de 9 %.



Malgré la crise mondiale du Coronavirus qui a bloqué beaucoup d’usines en Chine, les premières rumeurs annoncent que Faw et Toyota souhaitent mettre cette usine opérationnelle très rapidement d’ici la fin de cette année. L’usine produira des véhicules électrifiés à savoir hybride, à pile combustible et 100 % électrique.