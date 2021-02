Toyota signe un accord avec Aurora pour la production de voitures autonomes

La marque automobile Toyota et son équipementier Denso annoncent la signature d’un partenariat avec Aurora Innovation, pour le développement et l’exploitation de voitures autonomes.

La marque leader automobile mondiale Toyota vient de signer un accord avec la start-up américaine Aurora spécialisée dans la conduite autonome et ceci dans le but de développer et produire des véhicules autonomes, précisément des monospaces. L’équipementier Denso partenaire de Toyota est également de la partie.

Le but de cet accord est de tirer profit des compétences des trois partenaires. « Toyota se consacre à la création et à la réalisation de la mobilité pour tous en se concentrant sur une technologie qui permettra de déplacer les personnes de manière sûre et responsable, une vision qu’Aurora partage avec nous.» A ainsi déclaré Keiji Yamamoto, directeur d’exploitation de Toyota.

Le premier modèle sur lequel travaillera les parties sera le minivan Toyota Sienna qui est idéal pour le transport de personnes, et qui sera donc doté des équipements matériels comme les capteurs et logiciels mis aux points par Aurora. Affaire à suivre.