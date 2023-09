Volkswagen dévoile le nouveau Tiguan

Le constructeur allemand lève le voile sur la nouvelle et troisième génération de son SUV phare Volkswagen Tiguan. Une nouvelle génération qui sera commercialisée qu’en versions thermiques à savoir essence, diesel et hybride rechargeable.

Volkswagen dévoile la troisième génération de son SUV best-seller Tiguan. Vu sa popularité, ce dernier n’adopte pas de révolution majeure, gardant toujours son apparence sobre et consensuelle. Toutefois, avec une silhouette s’étirant à 4,53 m de long, l’allure du Tiguan devient encore plus racée et plus élégante, ainsi qu’à sa face avant repositionnée plus en hauteur. Le nouveau Tiguan adopte également une nouvelle signature lumineuse.

L’habitacle quant à lui est complètement nouveau avec la présence d’un Digital Cockpit, un affichage tête haute et un écran d’infodivertissement imposant (de 12,9 à 15’’), intégrant de nombreuses fonctions supplémentaires et un nouvel assistant vocal. On notera également, la présence du chauffage et de la ventilation programmables des sièges, la suspension adaptative et des gadgets comme le Park Assist (perfectionné). Le coffre affiche désormais 652 litres d’espace soit 37 litres de plus.

Sous le capot, le Tiguan conserve plusieurs points communs avec la nouvelle Passat. On retrouve une hybride rechargeable, passant de 272 chevaux, qui grâce à une batterie de 19,7 kWh, parcourent jusqu’à 100 km en mode électrique. On retrouve également des versions MEV de 130 et 150 ch, des TSI classiques avec un moteur à essence de 2 litres de 204 ou 265 ch et des TDI avec un choix entre 150 et 193 ch.