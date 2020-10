Volkswagen rachète le constructeur américain de camions et bus Navistar

Le groupe Volkswagen vient d’officialiser le rachat du constructeur américain Navistar spécialisé dans la production de camions poids lourds civils ou encore militaires.

Dans son plan structural en interne, le groupe Volkswagen deuxième plus grand producteur de voitures mondial dispose d’une division spécialisée dans les Bus et Truck baptisée Traton et qui regroupe jusqu’ici les marques Man, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus. « Jusqu’ici », car cette division vient de racheter la marque américain Navistar spécialisée dans toutes sortes de véhicules grand format.

Le montant du rachat de Navistar est de 3,7 milliards de dollars. Le groupe Volkswagen ne compte pas commercialiser cette marque en Europe de sitôt. En effet, déjà que le groupe Volkswagen distribue Man et Scania mais aussi les véhicules de Navistar restent très typé USA.