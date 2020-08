Volkswagen tease l’arrivée du SUV électrique ID.4

Après le lancement réussi de sa citadine électrique ID.3, le constructeur allemand devrait procéder dés ce mois de septembre à la levée de voile officielle de son SUV de la même famille Volkswagen ID.4.

Volkswagen lancera sauf surprise, son tout nouveau SUV 100 % électrique Volkswagen ID.4 ce mois de septembre. En attendant, la marque allemande vient de dévoiler un nouveau teaser représentant des croquis de ce nouveau arrivé dans sa gamme.

Le Volkswagen ID.4 qui est le deuxième modèle de la famille ID après le lancement de la citadine ID.3 sera érigé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen dédiée aux véhicules électriques. Le nouveau SUV zéro émission de Volkswagen arborera des lignes fluides et dynamiques.

Sous le capot, l’ID.4 accueillera un bloc électrique développant 204 chevaux et 310 Nm de couple tandis que la version quatre roues motrices disposera en plus d’un moteur à l’avant. La puissance cumulée atteindra 306 chevaux et 450 Nm de couple.