Volvo dévoile son nouveau monospace électrique EM90

Le constructeur suédois lève officiellement le voile sur son tout nouveau Volvo EM90. Il s’agit d’un monovolume 100 % électrique long de 5,21 mètres et développement de 272 ch et une autonomie de 738 km.

Volvo officialise son nouveau EM90, un monovolume électrique qui a déjà fuité en partie sur la toile. Le nouveau EM90 mesure 5,21 m avec un empattement de 3,2 mètres. Il adopte une base technique quasi identique à son cousin Zeekr de Geely, mais avec un design proche de celui du Volvo EX30 notamment, au niveau des blocs optiques et on notera l’emblème Volvo éclairé sur le museau.

L’habitacle du nouveau EM90, est décrit par le constructeur comme un « salon luxueux sur la route » et comme un « endroit où vous pouvez vous détendre avec vos proches ». La deuxième rangée de sièges comporte deux fauteuils que vous pouvez régler dans à peu près toutes les directions pour obtenir la position assise la plus confortable possible.

Une fois bien installée, vous pouvez regarder l’écran de 15,6 pouces monté au plafond du Volvo EM90, et offre deux places supplémentaires soit six au total. Pour plus de confort, cette Volvo dispose entre autres d’un système de réduction des bruits et d’une suspension pneumatique.

Sous le capot, le groupe motopropulseur électrique du Volvo EM90 développe 272 ch et est associé à une batterie de 116 kWh, affichant une autonomie de 738 km.