53e édition de la FIA: plus de 30 miro-entreprises au rendez-vous

Plus de 30 micro-entreprises activant dans divers domaines industriels, financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE), et l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), prendront part à la 53e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), qui se tiendra du 13 au 17 juin au Palais des Expositions (Pins maritimes-Alger).

Ces micro-entreprises activent dans le domaine de la fabrication d’équipements industriels et électroniques et de poteaux électriques, ainsi que dans la fabrication d’accessoires automobiles, de meubles de bureau, textile, prêt-à-porter, l’artisanat et les industries manufacturières, selon un communiqué des services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise.

Outre les agences ANADE et ANGEM, les fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs, seront également présents à cet important rendez-vous économique, ajoute la même source.