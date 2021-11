Algérie : bon présage pour l’importation des voitures neuves

La situation des importations de voitures neuves en Algérie ne devrait pas tarder à s’éclaircir avec le présage de l’approbation finale des dossiers des huit concessionnaires dont la commission des recours du ministère de l’industrie s’est adressée récemment.

L’importation de voitures neuves en Algérie devrait prochainement reprendre comme en témoigne les dernières avancées de ce dossier. En effet, depuis les déclarations du ministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar, au niveau de l’Assemblée nationale le 4 novembre dernier, la Commission des recours a accéléré le processus d’étude et de traitement des dossiers de concessionnaires ayant demandé un agrément pour exercer cette activité.

Le ministre de l’industrie avait déclaré que les approbations seraient émises une fois que la Commission aura rendu un jugement positif concernant les dossiers. Ahmed Zeghdar, a déclaré également dans son entretien avec le quotidien El Khabar, le 7 novembre dernier que : huit dossiers de concessionnaires sont au niveau de la Commission des recours et ont toutes les chances d’obtenir les autorisations définitives d’importation.

Il a également précisé que ces huit concessionnaires : « doivent présenter toutes les pièces justificatives, et ceci pour prouver la légalité de leurs dossiers, conformément au cahier des charges et aux Décrets exécutifs 20-227 et 21-175. ».