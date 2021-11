Kia annonce le nouveau Niro

Le constructeur coréen annonce via des premières images l’arrivée du nouveau Kia Niro. Ce SUV électrique adopte un grand affichage numérique panoramique dans son habitacle.

Comme on le sait, Kia prépare le développement de la nouvelle et seconde génération du SUV électrique Niro. Ce dernier sera présenté au public à l’occasion du salon coréen dédié à la mobilité, mais en attendant voici, les premières images du SUV dévoilées par le constructeur.

Après une carrière de six années, le Kia Niro laisse sa place à une nouvelle génération adoptant un style plus osé, avec notamment des signatures lumineuses particulières. A noter que le nouveau Niro ne sera pas commercialisé qu’en électrique, mais proposera toujours une version thermique et une version hybride.