Algérie : le fabricant de motos VMS Industrie va exporter au Burkina Faso

Le fabricant algérien de motos VMS Industries basée dans la Wilaya de Bejaia, dans le cadre de son développement industriel, va exporter et commercialiser sa gamme de motos au Burkina Faso.

VMS Industrie, société algérienne spécialisée dans la fabrication de motos a accueilli une délégation officielle du Burkina Faso et ceci dans le cadre de son développement industriel et sa stratégie d’exportation vers l’étranger. Ladite visite « a été marquée par des échanges fructueux et constructifs entre les deux parties », a souligné la société via un communiqué.

Le fabricant de motos a également précisé qu’avec la délégation du Burkina Faso, ils ont discuté des possibilités de coopération industrielle et commerciale, a noté VMS Industrie, qui a ajouté que « cette visite revêt une importance particulière dans le contexte de la coopération Sud-Sud » et « témoigne de notre engagement commun à promouvoir les produits algériens et à favoriser le développement économique et social. »

La visite de la délégation burkinabé a été conclue par la signature d’un mémorandum de coopération entre VMS Industrie et la délégation burkinabè, « marquant ainsi le début d’une collaboration fructueuse visant à échanger des expertises et des technologies pour renforcer le développement de l’industrie mécanique. »