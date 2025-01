Promotions Air Algérie pour Ramadan 2025 : Des offres spéciales pour des retrouvailles familiales

À l’occasion du mois de Ramadan 2025, Air Algérie lance une offre exceptionnelle destinée à faciliter les déplacements de la diaspora algérienne.

Air Algérie propose jusqu’à 50 % de réduction sur les billets d’avion pour les trajets entre la France et l’Algérie.

Détails de l’offre

Période de réservation : Jusqu’au 30 mars 2025.

: Jusqu’au 30 mars 2025. Dates de voyage : Du 25 février au 5 avril 2025, incluant le mois de Ramadan et permettant aux voyageurs de célébrer l’Aïd en Algérie.

: Du 25 février au 5 avril 2025, incluant le mois de Ramadan et permettant aux voyageurs de célébrer l’Aïd en Algérie. Réductions appliquées :

Paris – Alger : 99,66 € sans bagage ou 124,71 € avec bagages en soute. Marseille – Béjaïa : 76,65 € sans bagage, 103 € avec 23 kg en soute. Metz – Constantine : 93,59 € sans bagage, 114 € pour un billet complet. Lille – Oran : 86,99 € sans bagage, 109,82 € avec bagages. Nice – Alger : 76,31 € sans bagage, 103,14 € avec bagages.

Comment réserver ?

Les passagers intéressés peuvent contacter Air Algérie via le numéro 3302, visiter une agence commerciale, ou se renseigner auprès des agences partenaires. La compagnie propose des options flexibles, allant de billets légers à des formules tout inclus, adaptées à tous les besoins.

Ces promotions visent à rendre les voyages plus accessibles et à renforcer les liens familiaux durant cette période de fête et de spiritualité.