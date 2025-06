Fiat Algérie lance le Doblò Panorama Club, disponible dès 3,749 millions DA

Fiat Algérie a annoncé le lancement du Doblò Panorama Club, une version haut de gamme de son véhicule polyvalent, assemblée à l’usine de Tafraoui (Oran). Destiné aux familles et aux professionnels, ce modèle est proposé à partir de 3 749 000 DZD.

Doté d’un moteur essence 1.6 L de 115 ch, le Doblò Panorama Club se distingue par sa modularité (jusqu’à 3 000 litres de coffre), son équipement technologique (écran tactile 10 pouces compatible Apple CarPlay/Android Auto), et ses dispositifs de sécurité renforcés (ESC, ASR, airbags, détecteur de fatigue).

Disponible en trois coloris, il intègre aussi une option GPL, développée avec Ghazal GPL, pour réduire les coûts d’utilisation.

Ce modèle s’inscrit dans la stratégie de Fiat visant à renforcer sa présence en Algérie avec une offre locale plus riche et premium. Les réservations sont ouvertes via le réseau Fiat Algérie.