Android Automotive débarque sur les motos du constructeur KTM

Le constructeur autrichien de motos KTM, intègrera Android Automotive dans ses prochaines nouvelles motos haut de gamme. Il s’agit d’une première dans le monde des deux roues.

Jusqu’ici réservé aux voitures, le système d’exploitation de Google Android Automotive, débarque pour la première fois sur une moto du constructeur autrichien KTM. Au cœur de cette innovation se trouve une nouvelle unité de contrôle de communication (CCU 3.0), équipée de 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. Ce système propulsera un tableau de bord tactile disponible en formats vertical et horizontal.

Il s’agit d’une expérience numérique inédite pour les amoureux des deux roues, dont l’avantage principal est qu’à l’inverse d’Android Auto, ce système n’exige pas une connexion au smartphone, et fonctionne de manière autonome. Une autonomie qui est très importante pour la sécurité des motards, qui n’auront plus à gérer les problèmes de connexion en pleine route.

Avec Android Automotive, on retrouve plusieurs fonctionnalités comme la navigation hors ligne, qui permet de suivre son itinéraire sans dépendre d’une connexion au téléphone. Le système intègre également des points d’intérêt préprogrammés et la planification d’itinéraires A-B. La connectivité est assurée par une eSIM intégrée, le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi. Les mises à jour du système seront dans un premier temps effectué chez les concessionnaires KTM, mais le constructeur prévoit d’introduire des mises à jour à distance par la suite.