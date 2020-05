Alliance Renault-Nissan: fermeture d’usines et annulation de nouveaux modèles

Si l’Alliance Renault-Nissan (qui englobe Mitsubishi) est réputée pour être un groupe automobile solide, la crise liée au Covid-19 ne l’épargnera malheureusement pas et les mauvaises nouvelles seront au rendez-vous très prochainement.

En effet, plusieurs usines seront fermées dans le monde (chez Renault, Nissan et Mitsubishi) et nombre de nouveaux modèles prévus sont d’ores et déjà abandonnés.

L’Alliance devra donc s’accommoder de la nouvelle donne et optera pour une stratégie reposant sur le schéma « leader-follower ». Ainsi, chaque marque se concentrera sur ses points forts, et en fera bénéficier ses partenaires.

Aussi, il est probable que chaque marque se focalisera sur sa région traditionnelle