Alpine annonce sa participation au championnat FIA WEC

La marque sportive du groupe Renault, spécialiste des courses d’endurance, annonce son lancement dans la catégorie reine du Championnat du Monde FIA WEC et des 24 Heures du Mans 2021

Jouissant d’un beau palmarès dans les courses d’Endurance, Alpine se lance dans un nouveau défi en s’engageant dans la principale catégorie au Championnat du Monde FIA WEC et des 24H Heures du Mans pour cette année 2021.

La marque participera à la course par un prototype homologué par la Fédération Internationale de l’Automobile sous le nom d’Alpine A480. Ce dernier est conçu sur la base d’un châssis Oreca, et embarque sous le capot un bloc V8 4,5 l fourni par Gibson Technology. Le prototype sera équipé de pneus Michelin, conformément à la réglementation de la classe Hypercar

Cette Alpine A480 sera conduite par 3 pilotes expérimentés en Endurance, Nicolas Lapierre, André Negrão, et Matthieu Vaxiviere, une équipe de pilote managée par Philippe Sinault, Team Principal, comme c’est le cas depuis 2014, avec de nombreux succès obtenus en catégorie LMP2.

« Le sport automobile est indissociable d’Alpine. Depuis notre retour en Endurance en 2013, cette aventure nous a apporté de magnifiques émotions, avec de fabuleuses victoires. Après huit années de succès il est désormais temps de rejoindre la catégorie reine au moment où la marque prend un nouveau départ. Les évolutions du règlement nous offrent l’occasion d’exprimer notre passion, de démontrer notre savoir-faire technique, et notre expérience dans un cadre équitable aux coûts maîtrisés. Nous donnerons le meilleur de nous-même sur chaque course pour faire briller les couleurs d’Alpine au plus haut niveau du sport automobile.» a déclaré Laurent Rossi, CEO d’Alpine.