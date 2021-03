Toyota dévoile le concept Aygo X Prologue

Le constructeur japonais lève le voile sur son nouveau concept Toyota Aygo X Prologue. Ce dernier préfigure l’arrivée prochaine de la troisième génération de la citadine Aygo.

Comme annoncé dans nos anciennes publications, Toyota procédera bel et bien au renouvellement de sa citadine Aygo malgré un segment A en déclin. En attendant, Toyota lance le concept Aygo X Prologue préfigurant l’arrivée de la troisième génération de cette citadine.

Le Toyota Aygo X Prologue dont le X se prononce Cross, est un concept conçu par le centre de style européen de Toyota adoptant un look dynamique et fun. « Avec ses lignes ludiques et amusantes, l’Aygo a toujours su se démarquer de la concurrence. Désormais, nous avons décidé d’y ajouter une touche de piquant ». A ainsi commenté Lance Scott responsable du centre de style européen de Toyota.

La nouvelle génération de la Toyota Aygo reposera sur la nouvelle plateforme GA-B inaugurée par la nouvelle Yaris, et s’annonce avec des lignes agressives comme on le voit sur ce concept. Toutefois, la version de série devrait perdre certains éléments du concept avec notamment les grandes jantes ou encore la silhouette bicolore.

Sous le capot, Toyota a déjà annoncé la présence d’un moteur thermique. Enfin, le lancement de la nouvelle et troisième génération de l’Aygo devrait avoir lieu en fin d’année 2021.