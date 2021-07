Alpine lancera la R5 en 2024

La marque sportive du groupe Renault sera 100 % électrique d’ici trois ans. A ce moment-là, la gamme d’Alpine se composera de trois modèles dont la R5 Alpine (version sportive de la Renault 5).

Depuis la prise de pouvoir de Luca de Meo, à la tête du groupe Renault, l’avenir d’Alpine se dessine de plus en plus. En effet, après avoir placé toutes les activités de Renault Sport sous le nom d’Alpine, on apprend que cette dernière passera à l’électrification complète de sa gamme d’ici 2024.

La gamme du constructeur français se composera à cette période de trois modèles électriques : la remplaçante de l’Alpine A110, un SUV coupé sportif, et une version RS de la nouvelle Renault 5 qui sera conçue par Alpine dont sera le premier modèle dévoilé.

Cette future R5 Alpine, se basera évidemment sur la nouvelle Renault R5 électrique avec beaucoup plus de sportivité porté par un moteur plus puissant et un châssis revu. Affaire à suivre.