Alpine lancera un puissant SUV électrique en 2023

La marque sportive Alpine du groupe Renault produira dans les prochaines années trois nouveaux modèles exclusivement électriques pour retrouver de sa superbe. Parmi ces modèles se trouve un SUV compact de forte puissance.

Depuis sa prise de fonctions, Luca de Meo Directeur général du Groupe Renault multiplie les annonces et les projets. Le patron du groupe souhaite ainsi faire de la marque Alpine, la vitrine sportive de Renault. En plus d’un futur 100 % électrique pour la marque, Luca de Meo a également annoncé trois nouveaux modèles dans la gamme de la marque : une citadine, un coupé et un SUV.

De ces nouveaux, on retrouve un SUV compact qui devrait reprendre la base du Nissan Ariya, et devrait adopter une puissance délivrée par deux blocs électriques importante pouvant rivaliser dans la course. Si aucune information technique n’est confirmée, le SUV s’annonce selon la rumeur avec 500 ch de puissance pour une autonomie de 400 km.

Autre changement au sein du groupe, Renault Sport se nomme désormais Alpine Cars, avec désormais les équipes du site des Ulis qui s’occupent du développement de la future gamme Alpine 100 % électrique et des échanges techniques avec les équipes d’Alpine Racing.