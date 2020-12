Apple aurait décidé de relancer son projet de voiture autonome

Le géant américain fabricant de Smartphone, serait sur le point de relancer son projet Titan concernant le développement d’une voiture autonome. Apple devrait intégrer une nouvelle génération de batteries.

La marque à la pomme a débuté le développement de son projet Titan en 2014. Ce projet a pour but de développer et produire une voiture autonome. Après des débuts mous, le constructeur américain aurait décidé d’accélérer le développement de ce projet en se basant cette fois sur ses propres processeurs et sa nouvelle génération d’ordinateurs.

Apple souhaiterait ainsi proposer vers 2024 une voiture totalement autonome destinée à la commercialisation. Cette envie de relancer ce projet Titan serait motivée par le fait que le fabricant américain ait fait d’importants progrès, c’est en tout cas ce qui a été rapporté par deux interlocuteurs s’étant confié à l’agence Reuters sous couvert de l’anonymat.

La nouveauté d’Apple serait le fait que la commercialisation de sa voiture autonome viserait directement les clients particuliers contrairement à Google ou Amazone qui se sont orientés vers le système de taxis autonomes. La motivation de la marque à la pomme résiderait également dans le fait qu’elle a franchi un cap concernant le développement d’une batterie de nouvelle génération, nommée LFP pour lithium-phosphate de fer et qui permettrait une meilleur autonomie tout en réduisant considérablement les coûts de production des batteries.