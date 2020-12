Renault Kangoo : la nouvelle génération surprise dans la rue

La future génération du Renault Kangoo vient d’être surprise dans la rue. On y découvre le design de la partie arrière de l’utilitaire qui abandonne désormais ses grands feux remontant jusqu’au toit.

Renault a dévoilé la nouvelle génération de son célèbre utilitaire Kangoo le mois dernier mais à moitié puisque le constructeur s’est contenté de publier peu de photos et peu d’informations. Aujourd’hui via une fuite qu’on retrouve sur le forum Worlscoop on découvre l’arrière du nouveau Kangoo.

Malgré sa silhouette toujours cubique pour garder un volume de chargement important, le design du nouveau Kangoo évolue et pas qu’un peu. En effet, sur l’image fuitée on découvre une poupe qui délaisse les grands feux verticaux pour laisser place désormais à des feux plus compacts débordant sur les flancs.

Le Kangoo adopte également des épaules plus marquées donnant une allure plus musclée au véhicule et un vitrage latéral dessiné d’un bloc. Enfin, le nouveau Kangoo sera commercialisé à partir du printemps 2021.