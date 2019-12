Audi a livré les nouvelles voitures pour les joueurs du Real Madrid

Comme chaque année, Audi, le partenaire automobile du mythique club de Football Real Madrid, a remis les nouveaux véhicules avec lesquels rouleront le Coach et les joueurs du club. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Partenaire automobile du Real Madrid depuis 2003, la marque aux anneaux prolonge sa traditionnelle remise des clés annuelle en remettant aux joueurs du club et au staff leur nouvelle voiture badgée Audi.

Avant le très attendu match du classico ce mercredi 18 décembre, les joueurs du Real Madrid ont assisté ce lundi 16 décembre à l’événement de remise des clés qu’Audi organise donc chaque année.



Zinédine Zidane et ses joueurs ont donc reçu à tour de rôle le modèle qu’ils avaient choisi à l’avance parmi une liste proposée par la marque aux anneaux. Sans surprise, une majorité de joueurs ont choisi un SUV. En effet, parmi les 26 joueurs de l’effectif, 11 ont opté pour l’Audi Q7, et sept d’entre eux ont opté pour le Q8. Zinédine Zidane, Karim Benzema et le gardien belge Thibeaut Courtois ont pour leur part opté pour la séduisante RS3 Sportback.