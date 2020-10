Audi annonce l’arrivée de deux versions hybrides rechargeables sur le Q8

A l’instar du Q7, la marque aux anneaux annonce l’arrivée de deux nouvelles variantes hybrides rechargeables avec des puissances allant de 381 à 462 chevaux sur le nouveau Audi Q8.

Audi annonce l’arrivée de deux variantes sur son SUV Q8 toutes les deux en hybride rechargeable. Il s’agit des 55 et 60 TFSI e, qui combinent tous les deux le bloc V6 de 3.0 litres TFSI associé à un moteur électrique et qui affichent respectivement 381 ch pour 600 Nm de couple et 462 ch pour 700 Nm de couple. Le moteur zéro émission est intégré dans le boitier de la transmission automatique à huit vitesses.

La batterie est quant à elle logée sous le plancher du coffre et dispose d’une capacité de 17,8 kWh et permet au Q8 de disposer d’une autonomie en tout électrique pouvant atteindre 47 km. La capacité du coffre varient de 505 à 1625 litres soit respectivement 100 et 130 litres comparé à la version essence.