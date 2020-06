Audi dévoile le Q5 restylé

La marque aux anneaux nous dévoile aujourd’hui le restylage de mi-carrière de son célèbre SUV Audi Q5. Comme d’habitude chez Audi, les principales évolutions sont d’ordre esthétiques.

L’actuelle génération du Audi Q5 a été dévoilée à la fin 2016 puis arrivée en concessions en début 2017, a connu une belle carrière dans le segment des SUV. Aujourd’hui, il est temps de passer par la case restylage de mi-carrière. Le Q5 restylé mesure 4,68 m de long soit 2 cm de plus que l’actuelle version tandis que la largeur, hauteur et empattement restent inchangés.

Le Q5 restylé adopte des évolutions esthétiques nettes avec désormais des traits plus affûtés pour un look devenant plus dynamique. La face avant adopte une inédite calandre plus large aux contours modifiés. Cette dernière sera proposée en plusieurs finitions comme les traditionnelles lamelles verticales chromées ou une grille en nid d’abeille.

L’arrière du véhicule se distingue quant à lui d’un dessin intérieur des feux revu adoptant pour la première fois la technologie d’éclairage digital OLED en option. Le Q5 restylé reçoit également deux nouvelles teintes de carrosserie à savoir « Vert District » et « Bleu Ultra ».

L’habitacle quant à lui n’affiche pas beaucoup de changements mais on notera l’apparition d’un écran tactile désormais de 10,1 pouces tandis que la molette centrale disparait. Le volume de coffre diminue légèrement avec 520 à 1520 litres contre 550 à 1550 auparavant.

Sous le capot l’offre moteur demeure inchangée. Enfin, l’Audi Q5 restylé sera commercialisé en autonome 2020.