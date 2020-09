Audi dévoile le restylage du Q2

La marque aux anneaux surfe sur la vague des restylages et nous dévoile le facelift de mi-carrière de son SUV Audi Q2. Toutefois, les évolutions concernant le petit SUV allemand sont très minimes.

Lancé en 2016, le Audi Q2 passe sur le billard pour un restylage de m-carrière dans le but de booster ses ventes. Le constructeur allemand joue continuité sur son SUV puisque les évolutions sont minimes. Le design extérieur met l’accent sur les lignes et formes géométriques du SUV avec la présence de nouveaux pare-chocs allongent le Q2 de quelques millimètres. On notera la présence de nouveaux phares dotés d’un motif à damiers pour les feux diurnes.

Les nouveautés dans l’habitacle ne sont pas également flagrantes, le conducteur peut désormais choisir un module LTE avec un hotspot Wi-Fi, un chargeur sans fil pour leur smartphone, un système audio Bang & Olufsen avec 14 haut-parleurs et l’application myAudi pour verrouiller ou déverrouiller les portières à distance et surveiller l’état de la voiture.















Sous le capot, le Audi Q2 restylé sera proposé en cinq moteurs : trois blocs essences et deux en diesel. A son lancement, uniquement le 1,5 essence turbo de 150 ch et 250 Nm de couple sera proposé à la commande.