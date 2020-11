Audi lance le lifting du SQ2

Après l’Audi Q2, le constructeur aux anneaux dévoile le restylage de la version sportive du SUV SQ2. Voici la liste des changements apportés.

A l’instar du Q2, Audi lance le lifting de la version sportive de ce dernier. Voici donc le SQ2 restylé adoptant esthétiquement de nouveaux pare-chocs et blocs optiques à un nouveau hayon. Le véhicule adopte également des projecteurs matriciels à LED avec feux de route intelligents peuvent être commandés en option. On retrouve également les mises à jours de sécurité et multimédia qu’on a découvert sur le Q2 classique.

Sous le capot, on retrouve le bloc 2.0 litres quatre cylindres suralimenté développant 300 ch et 400 Nm dont la transmission se fait aux quatre roues via la boîte robotisée S Tronic à double embrayage et sept vitesses. Avec ces performances le 0 à 100 km/h se fait en moins de 5 secondes tandis que la vitesse maximale est de 250 km/h. A noter que la suspension sport est abaissée de 2 cm.