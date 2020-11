Nissan Micra : Mise à jour technique et technologique

Le constructeur japonais annonce l’arrivée d’une mise à jour technique et technologique sur la Nissan Micra. La citadine devient ainsi plus écologique et plus sûre.

Pour faire face aux restrictions de CO2 de plus en plus strictes notamment dés le début de l’année 2021 en Europe, Nissan annonce avoir procédé à une mise à jour technique et technologique de la Micra. La citadine devient ainsi plus propre, et adopte plus de sécurité. Sous le capot, le bloc 3 cylindres 1.0 turbo reçoit des améliorations pour faire baisser ses émissions de CO2.

La Nissan Micra bénéficie pour toutes les finitions de l’assistance au démarrage en pente, du contrôle de conduite intelligent et le contrôle intelligent des traces pour une meilleure maniabilité dans les conditions difficiles. Le Safety Pack quant à lui propose l’assistance aux feux de route, le système de maintien sur les voies, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le freinage d’urgence avec reconnaissance des piétons.

Les hautes finitions N-Sport et Tekna reçoivent des phares LED et des jantes de 17 pouces de série. La N-Sport de la Micra se distingue par sa couleur noir à l’extérieur, des plastiques noir brillant, jantes et rétroviseurs du même coloris tandis que l’habitacle se démarque par des sièges partiellement revêtus d’Alacantara.

La version Tekna quant à elle mis en avant ses technologies avec l’info-divertissement avec une installation audio Bose, les haut-parleurs Ultra Nearfield intégrés dans l’appui-tête du conducteur, et l’interface NissanConnet. A noter la présence des caméras pour la vision à 360°, la détection d’objets en mouvement et l’alerte d’angle mort pour la sécurité.