Audi lance le pack Competition Plus sur la TTS

La marque aux anneaux lance le pack Competition Plus sur sa Audi TTS. Ce pack procure au coupé un look encore plus sportif et un peu plus de puissance.

La Audi TTS sera désormais proposé avec le pack Competition Plus du constructeur allemand. Avec ce pack, le coupé se distingue par la présence d’un aileron arrière fixe en noir, de grandes jantes de 20 pouces de la même couleur et des étriers de frein rouges. L’habitacle quant à lui adopte un revêtement en cuir et des panneaux décoratifs à l’aspect de fibre de carbone. On retrouve également de l’Alcantara sur le pommeau de la boite de vitesse et sur le volant.

Hormis le look, on retrouve également une amélioration dans la puissance du moteur qui propose désormais 320 ch et 400 Nm de couple soit 14 ch de plus que la version classique. Les performances restent les mêmes avec une vitesse de pointe à 250 km/h. Audi prévoit également le lancement de la version Bronze Selection pour 2021.