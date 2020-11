Hyundai annonce l’arrivée d’un SUV inédit qui portera le nom de Bayon

Le constructeur coréen annonce l’arrivée pour le début de l’année 2021, d’un nouveau SUV sur le Segment B. Il s’agit d’un modèle inédit qui porte déjà un nom à savoir Hyundai Bayon.

Malgré un catalogue bien loti en SUV, Hyundai n’en finit pas de lancer des modèles inédits sur ce segment toujours aussi populaire. On vient d’apprendre que le constructeur coréen prépare un petit SUV qui portera le nom de Bayon et qui se retrouvera sur le segment B à coté du Kona.

En attendant sa présentation prévue en 2021, Hyundai accompagne cette nouvelle par une image teaser ou on découvre un feu arrière en forme de boomerang. On ne dispose pour l’instant d’aucune information à propos de ce futur SUV dont le développement est très bien avancé.

« Le nom Bayon est directement inspiré de la ville de Bayonne située dans le sud-ouest de la France. Bayon étant avant tout un produit européen, Hyundai a décidé de lui attribuer le nom d’une ville européenne. Haut-lieu touristique entre côte atlantique et Pyrénées, la ville est particulièrement prisée de tous les amateurs de voile et de randonnée notamment, et en parfaite harmonie avec le caractère « lifestyle » de ce nouveau modèle », à ainsi commenté Hyundai via un communiqué à propos de son SUV.