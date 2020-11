Audi lance le SQ5 Sportback

Après la SQ5 facelift et la Q5 Sportback la marque aux anneaux dévoile aujourd’hui la SQ5 Sportback. Ce dernier reprend en toute logique le bloc V6 de 3.0 litres TDI de la version SUV standard.

Audi dévoile la version Coupé Sportback de son SUV sportif SQ5 qui conserve son aspect pratique. Malgré sa ligne de toit légèrement inclinée la hauteur reste presque identique que la version classique. Le coffre garde également son aspect pratique avec une capacité de 510 à 1480 litres. Il adopte également la technologie OLED pour les feux arrière qui offrent la possibilité d’être personnalisables.

Sous le capot, on retrouve une offre moteur large avec un bloc essence et trois diesels. En essence, on retrouve le 45 TFSI 2.0 développant 265 ch. En diesel, le SUV coupé sera proposé avec trois niveaux de puissance à savoir 204 ch, 286 ch et 341 ch. Enfin le SQ5 Sportback peut d’ores et déjà être commandé dés maintenant et livré dans la première moitié de l’année 2021.