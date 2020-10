Audi lance l’édition limitée TT RS 40 Years of quattro

La marque aux anneaux dévoile sur le marché allemand à l’occasion du 40 éme anniversaire de son système quatre roues motrices une édition limitée de son coupé baptisée Audi TT RS 40 Years of quattro.

Pour célébrer et rendre hommage aux 40 années depuis le lancement de son système quatre roues motrices, Audi lance une édition limitée Audi TT RS 40 Years of Quattro. Cette série limitée adopte des éléments spécifiques et est réservée qu’au marché allemand.

L’édition spéciale Audi TT RS 40 Years of quattro se distingue des autres RS par des éléments de carrosseries spécifiquement peints en noir brillant avec notamment des bandes rappelant certaines victoires de course du constructeur. Le coupé adopte également des jantes en blanc de 20 pouces, des étriers et des logos exclusifs.

Sous le capot, cette édition limitée adopte le même bloc moteur que les versions standards à savoir 2,5 l turbocompressé de 400 chevaux pour 480 Nm.