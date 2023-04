Automobile Algérie : la marque Citroën devrait obtenir son agrément prochainement

A côté de Fiat et Opel, une autre marque du groupe Stellantis devrait acter son retour en Algérie. Il s’agit de la marque française Citroën qui devrait recevoir son agrément définitif dans les semaines à venir.

Le géant groupe automobile mondial Stellantis devrait étendre sa présence sur le marché automobile algérien. En effet, après avoir obtenu les accords nécessaires pour la marque Fiat, et Opel, une autre marque devrait s’ajouter à la liste des constructeurs automobiles agrémenté pour exercer les activités d’importation et de construction automobile en Algérie.

Il s’agit de la marque française Citroën, qui serait en passe d’obtenir l’agrément définitif pour acter l’arrivée de voitures badgées Citroën sur le territoire national. Le choix du représentant national pour la marque aux chevrons s’est porté sur le groupe Elsecom.

Pour rappel, Elsecom est un groupe spécialisé dans l’importation, la distribution et le service automobile et fondé en 1981 par monsieur Abderrahmane Achaïbou exerçant d’abord l’activité de commercialisation des systèmes de détection d’incendie et d’installation de sécurité électronique, avant de s’étendre à l’automobile en 1996.