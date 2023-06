Automobile Algérie : la Russie souhaite investir dans le montage automobile

Lors de la visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune en Russie, son homologue russe Vladimir Poutine, a exprimé son souhait de fabriquer des véhicules en Algérie.

Comme on le sait, le président de la République s’est rendu en Russie, et a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a déclaré lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue le président algérien tenue jeudi dernier : «Il existe des perspectives de coopération prometteuses à plusieurs niveaux, notamment dans le domaine de l’assemblage automobile et de la construction mécanique».

Le président russe a également souligné l’importance de créer des opportunités de coopération afin de promouvoir l’échange technologique et le développement mutuel. Dans cet optique, un mémorandum d’entente a été signé entre les deux pays, et ceci pour le transfert de technologie dans l’industrie d’assemblage automobile.

Ce partenariat devrait se concrétiser, comme ça a été fait avec la marque Fiat et le gouvernement italien. Affaire à suivre.