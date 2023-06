A l’occasion des quarante ans de sa Fiat Panda avec transmission intégrale, le constructeur italien lance une série spéciale Fiat Panda 4×40° qui sera produite en 1983 exemplaires, un chiffre représentant donc son année de lancement.

C’était en 1983, que Fiat lançait sa Panda en version 4×4, avec un succès immédiat, qui offrait à ses clients une alternative ingénieuse et pratique à ceux qui devaient régulièrement affronter des conditions de route difficiles avec un tarif accessible.

Pour fêter les 40 ans d’existence de ce modèle, Fiat lance une série limitée spéciale, baptisée Fiat Panda 4×40°, qui garde sa philosophie et rend donc hommage à l’une de ses icônes, qui s’est écoulée à plus de 800 000 exemplaires en 40 ans de carrière, carrière qui n’est pas encore terminée.

Avec sa Panda 4×40°, le constructeur italien veut marquer le coup avec 1983 exemplaires, qui se distinguent de la version standard désormais uniquement vendue en variante deux roues motrices mais au look « SUV », par différents aspects esthétiques et des équipements spécifiques.

La carrosserie de cette édition limitée adopte une couleur ivoire combinées à des rétroviseurs noirs et des jantes bicolores de 15 pouces, on retrouve sur les flancs les moulures en plastiques frappées du logo 4×40° rouge. On note également des autocollants reprenant la silhouette de la Panda 4×4 de 1983 et de l’actuelle version ainsi que le marquage 4×40° sur le pilier central.

L’habitacle quant à lui se distingue par sa planche de bord, reprenant la couleur de carrosserie tandis que les sièges arborent les dates 1983 (passager) et 2023 (conducteur) combinées chaque fois avec la silhouette de la génération correspondante. On retrouve également, des feux antibrouillard et de jour LED, des crochets d’attelage rouges et des barres de toit noires.