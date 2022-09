Automobile Algérie : le gouvernement a tranché pour sortir de la crise

Pour mettre fin à la crise automobile en Algérie, le gouvernement a décidé de réagir et établir des solutions. Voici ci-dessous de quoi ça s’agit.

Le secteur automobile algérien souffre du blocage des importations et de l’assemblage de voitures neuves et ceci depuis plusieurs années. Aujourd’hui, le gouvernement algérien a décidé d’agir pour retrouver la stabilité du marché automobile national.

En effet, selon le média DZ News TV, le gouvernement algérien a décidé d’agir pour sortir de la crise et ceci, en adoptant la stratégie de montage et de commercialisation des voitures via les sociétés publiques.

La société publique algérienne de montage et de commercialisation d’automobile, annoncera dont la création sera annoncée dans les jours à venir, comprendra 40 ateliers selon la même source. Ces ateliers, assembleront donc toutes les marques connues via cette même entreprise publique.