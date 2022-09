Le Mitsubishi-Fuso Canter fait l’objet d’un rappel

Le Mitsubishi-Fuso Canter distribué en Europe par Mercedes véhicules utilitaires, fait l’objet d’un rappel pour un problème de suspension qui remis en cause sa sécurité.

Mercedes utilitaires distribue sur son réseau la marque Mitsubishi-Fuso qui lui appartient d’ailleurs depuis 2015. Parmi la gamme de Mitsubishi-Fuso on retrouve le petit utilitaire canter, qui est un véhicule exclusivement disponible sous la forme d’un châssis cabine, avec différentes variantes.

Aujourd’hui, le Canter va faire l’objet d’un rappel qui concerne les exemplaires produits entre octobre 2020 et janvier 2021, pour un problème au niveau des ressorts à lame de suspension arrière qui vient d’être révélé. Les fixations de ces dernières peuvent purement et simplement casser, ce qui représente une cause majeure d’accident.