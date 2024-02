Réouverture du marché de véhicules d’occasion à Tidjelabine : Découvrez les tarifs d’accès

Le marché de véhicules d’occasion de Tidjelabine dans la wilaya de Boumerdes, vient de faire son grand retour après une pause prolongée de trois et demi, suite à l’approbation du wali de la Boumerdes.

Jadis considéré comme l’un des plus importants marchés de véhicules d’occasion en Algérie, le marché de Tidjelabine a connu une absence de 3 ans et demi suite à la pandémie de Covid-19 et au gel du secteur automobile en Algérie.

Désormais, avec la nouvelle dynamique du marché automobile algérien, le marché de Tidjelabine a de nouveau rouvert ses portes après l’accord du Wali de Boumerdes. Ainsi chaque semaine, un nombre important de vendeurs, d’acheteurs et de visiteurs seront attendus.

Pour tous ceux, qui souhaiteraient mettre leurs véhicules à la vente, il est utile de noter que les tarifs d’accès sont comme suit :



– Véhicule léger : 1 500 DA,

– Véhicules utilitaires : 1 700 DA.

– Les fourgons, et les camions verront des tarifs compris entre 2 000 et 3 000 DA.

– Les grands bus et camions seront tarifés à 4 000 DA

et enfin les tracteurs et semi-remorques, disposeront de tarifs compris entre 4500 et 6000 DA.