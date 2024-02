Ouverture du Salon national de l’automobile et de ses accessoires « Bahia Auto » à Oran

La première édition du Salon National de l’Automobile et de ses Accessoires « Bahia Auto » a été inaugurée ce lundi au Palais des Expositions de Hai M’dina J’dida à Oran. L’événement rassemble plus de 40 sociétés opérant dans divers secteurs liés à l’automobile.

Organisé sur une durée de cinq jours sous le thème « Perspectives et Défis » par la société « Event Pro », ce salon accueille la participation de six marques automobiles agréées en Algérie, notamment Cherry, Fiat, JAC, DFG, DFSK, Socon, ainsi que des entreprises spécialisées dans la fabrication de pièces de rechange, en plus de plusieurs institutions bancaires et compagnies d’assurance.

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a souligné lors de son intervention aux médias en marge de la cérémonie d’ouverture que cet événement est le deuxième du genre à être organisé dans la capitale de l’Ouest algérien. Il a également noté la présentation de plus de 11 types de véhicules de différentes marques lors de l’exposition.

M. Sayoud a également mentionné l’arrivée récente de l’usine automobile italienne Fiat dans la wilaya d’Oran, située dans la zone industrielle de la commune de Tafraoui, qui produit actuellement un type de véhicule. Il a annoncé que le mois prochain, une seconde ligne de montage et de production sera lancée, avec des projets d’expansion de la chaîne de production et d’assemblage dans les années à venir.

En outre, M. Sayoud a mis en avant l’allocation de 40 hectares de terrain à proximité de l’usine automobile Fiat pour accueillir plus de 20 opérateurs économiques spécialisés dans la sous-traitance. Ces initiatives visent à stimuler l’activité économique dans la région et à créer de nouveaux emplois.