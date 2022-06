Automobile : les compagnies d’assurance prévoient une hausse des prix

Le secteur des assurances automobiles devrait connaitre prochainement une nouvelle hausse des prix. C’est ce qu’induirait la nouvelle loi sur les assurances, en préparation qui a été soumise au ministère des Finances.

L’Union Algérienne des sociétés d’Assurances et de Réassurances, (UAR) et le Conseil national des assurances estiment que les tarifs des assurances automobiles en Algérie sont bas et prévoient une hausse des tarifs du produit Responsabilité civile. C’est ce que rapporte le quotidien Echourouk.

Ces compagnies d’assurances affirment perdre 3,75 dinars en indemnisation des accidents de la circulation pour chaque dinar cotisé au service de la responsabilité civile. Par conséquences, selon elles leur situation financière ne cesse de se dégrader.

C’est dans ce contexte que le vice-président de l’UAR a insisté sur la nécessité de réviser la sur les assurances. Il est utile de noter que le nouveau texte législatif est actuellement en cours de préparation au ministère des Finances.