Mercedes dévoile le nouveau GLC

La marque à l’étoile lève le voile sur la nouvelle génération de son grand SUV GLC avec au lancement quatre moteurs à hybridation douce et trois hybridations rechargeables avec une autonomie électrique qui dépasserait 100 km.

Mercedes lève le voile sur son SUV à succès GLC successeur en 2016 du GLK. La marque à l’étoile a opté pour des évolutions plutôt qu’une révolution pour cette deuxième génération tant le succès qu’a rencontré la première génération, étant le modèle de la marque le plus vendu depuis deux ans.







Mercedes-Benz GLC SUV Plug-in-Hybrid; Exterieur: AMG Line, MANUFAKTUR diamantweiß bright; Interieur: AMG Line, Leder zweifarbig powerrot/schwarz // Mercedes-Benz GLC SUV plug-in hybrid; exterior: AMG line, MANUFAKTUR diamond white bright; interior: AMG line, leather two-tone power red/black

En effet, esthétiquement on pourrait parler de restylage que d’un nouveau modèle. Bien qu’il soit plus long de 60 mm et un empattement plus long de 15 mm, le nouveau modèle adopte des similitudes avec l’ancienne génération. Les nouveautés résident dans les phares et les pare-chocs et les passages de roue qui peuvent être peints dans la couleur de la carrosserie. Le véhicule est également équipé de série de feux full LED et peuvent être en option avec le Digital Light.

L’habitacle se veut moderne avec la présence deux écrans séparés (pas d’écran continu donc comme dans la Classe E), l’un de 12,3 pouces derrière le volant et un écran tactile de 11,9 pouces sur la console centrale, légèrement incliné vers le conducteur. Avec un empattement plus long, l’espace des passagers arrière est plus grand, ainsi que la capacité de coffre qui passe à 600 litres (+50 litres). Le nouveau GLC reçoit également la deuxième génération du système d’infodivertissement MBUX, avec les dernières nouveautés en matière de connectivité et de contrôle.







Mercedes-Benz GLC SUV; Exterieur: AVANTGARDE, graphitgrau metallic; Interieur: AVANTGARDE, Leder Nappa sienabraun // Mercedes-Benz GLC SUV; exterior: AVANTGARDE, graphite grey metallic; interior: AVANTGARDE, nappa leather sienna brown

Sous le capot, le client pourra choisir au lancement entre six options de motorisations : trois mild-hybrides (avec un système en 48 V et un alternodémarreur de deuxième génération qui fournit 23 ch et 200 Nm supplémentaires) et trois hybrides rechargeables. Tous associés à la transmission intégrale 4Matic et à la transmission automatique 9G-Tronic maison.

Les hybrides légers sont : GLC 200 4Matic de 320 ch et 200 Nm de couple, GLC 300 4Matic 400 ch et 200 Nm de couple et GLC 220 d 4Matic de 440 ch et 200 Nm de couple. En ce qui concerne l’hybridation rechargeable, on retrouve GLC 300 e 4Matic, GLC 400 e 4Matic et GLC 300 de 4Matic de 320 ch 440 Nm de couple, 400 ch 440 Nm et 440 ch et 440 Nm respectivement.