Automobile en Algérie : vers le montage de véhicules électriques et hybrides

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a affirmé que la nouvelle stratégie de la filière automobile prévoyait la fabrication de véhicules électriques et hybrides pour cadrer avec les objectifs tracés en matière de transition énergétique.

« La nouvelle stratégie tracée pour l’industrie automobile tient en compte de la fabrication de véhicules électriques et hybrides, au diapason de l’évolution des voitures à moyen et à long termes, et ce, pour cadrer avec les objectifs de la transition énergétique adoptée dans plusieurs pays à travers le monde », a précisé M. Zeghdar dans un entretien accordé à l’APS.

En réponse à une question sur les négociations en cours avec plusieurs marques internationales sur d’éventuels projets de construction automobile en Algérie, le ministre a dit que « l’investissement dans les énergies propres et renouvelable est au centre de nos intérêts ».

« Des négociations ont été tenues, en effet, avec plusieurs constructeurs automobiles intéressés par l’implantation d’usines locales en Algérie, et s’inscrivant dans le cadre des prochaines rencontres visant la mise en place d’un cadre réglementaire régissant ce créneau, avant de choisir les meilleures offres profitables à nos intérêts économiques mais également à ceux des constructeurs investisseurs en toute transparence et impartialité », a-t-il soutenu.



De surcroît, le ministère de l’Industrie s’attèle depuis quelques mois à « l’examen de plusieurs scénario pour la relance de ce segment d’activité, afin d’éviter de répéter les mêmes erreurs qui ont coûté des sommes colossales en devise sans pour autant atteindre les objectifs escomptés ».

Cependant, a fait remarquer le ministre, « le retour à l’importation des véhicules, qui est principalement à l’origine de l’hémorragie des devises, doit aller de pair avec la relance d’une véritable industrie mécanique orientée, au début, vers le marché national avant d’explorer d’autres voies d’exportation une fois maitrisée ». (APS)