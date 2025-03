Automobile : Ferhat Ait Ali dévoile des chiffres inédits sur l’usine Renault en Algérie

Renault espère relancer son usine en Algérie, à l’arrêt depuis 2020, et reprendre l’assemblage, l’importation et la vente de ses véhicules. Son site de production à Oued Tlelat, actif depuis 2014, avait connu un certain succès avant d’être affecté par la suppression des avantages liés aux kits SKD/CKD.