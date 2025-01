Automobile : L’AAPI accueille une délégation de Geely pour discuter de sa stratégie en Algérie

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a reçu, mercredi, une délégation de la société chinoise Geely Holding, spécialisée dans la fabrication automobile. Accompagnés de représentants de la province chinoise du Zhejiang, les responsables de Geely ont présenté leur vision stratégique pour le développement de leurs activités en Algérie.

Lors de cette rencontre, le directeur général de l’AAPI, M. Omar Rekkache, et ses cadres ont échangé avec la délégation sur les perspectives d’investissement du groupe chinois. Geely a ainsi exposé en détail son positionnement à l’international et ses ambitions à moyen et long terme pour le secteur de l’automobile en Algérie.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats industriels et du développement du secteur automobile algérien, alors que le pays poursuit ses efforts pour attirer de nouveaux investisseurs et dynamiser la production locale.