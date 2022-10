Automobile : retour de l’importation des véhicules de moins de 3 ans

L’importation des véhicules de moins de 3 ans est de nouveau autorisée après plusieurs années d’interdiction, annonce faite aujourd’hui à l’occasion la tenue d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, consacrée au projet de loi des finances (PLF-2023).

Les Algériens sont de nouveau autorisés à importer des véhicules de moins de 3 ans, annonce faite aujourd’hui à l’issue d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, consacrée au projet de loi des finances (PLF-2023).

Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, a donné les instructions et directives pour un retour des importations des véhicules de moins de 3 ans.



Il a été décidé :



– Autoriser les citoyens à importer les véhicules de moins de trois (03) ans à leurs frais et pour leurs propres besoins et non à des fins commerciales.

– Autoriser les constructeurs automobiles étrangers à importer les véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d’une véritable industrie automobile en Algérie, dans les plus brefs délais.

– Présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles lors du prochain Conseil des ministres pour en arrêter le contenu avant la fin 2022.