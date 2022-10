Ford rappelle plus de 100 000 Kuga

Le constructeur américain lance, une importante campagne de rappel de plus de 100 000 véhicules, pour un défaut de fabrication du bloc moteur et du carter d’huile.

Le Ford Kuga dont la version américaine est baptisée Espace, connait un début de carrière des plus chaotiques. En effet, à peine les premiers exemplaires sortis de l’usine, plusieurs incendies de la batterie ont été signalés. Désormais un autre problème cause encore un risque d’incendie.

En effet, le Kuga et sa version full hybrid, fait de nouveau objet d’un rappel pour un risque d’incendie causé par le bloc moteur et le carter d’huile. En cas de panne moteur, il est, effectivement, possible qu’une importante quantité d’huile et/ou de carburant soit projetée, notamment vers des éléments portés à haute température. Ce rappel concerne 100 689 exemplaires assemblés entre 2019 et 2022.

Ce problème signalé est provoqué par un manque d’étanchéité au niveau du bloc. Pour le moment, ce rappel, concerne les modèles circulants aux Etats-Unis. La raison est le fait que ces modèles concernés sont produits dans l’usine de Louisville, dans le Kentucky, tandis que ceux commercialisés en Europe sont produits à Valence, en Espagne.