Automobile : Vers l’interdiction des paiements en espèces

Le projet de loi de finances pour l’année 2025 propose d’importants changements, notamment en matière de transactions financières pour les achats de véhicules en Algérie.

Selon l’article 202 du projet de loi, les Algériens souhaitant acquérir un véhicule pourraient être contraints d’abandonner les paiements en espèces. L’objectif de cette nouvelle mesure est de renforcer la transparence dans les transactions et de lutter contre la corruption dans le secteur automobile.

Les concessionnaires devront s’adapter à cette nouvelle réglementation en offrant des options de paiement conformes et sécurisées pour la vente de véhicules neufs, garantissant ainsi des transactions traçables et fiables.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l’économie algérienne. En limitant l’usage de l’argent liquide, le gouvernement vise à encourager l’inclusion financière et à protéger les consommateurs, tout en rendant le secteur automobile plus transparent. Cette mesure vise également à renforcer la confiance des citoyens dans le système économique.

Par ailleurs, cette loi contribuera à réduire l’évasion fiscale. En rendant les transactions plus visibles, les autorités fiscales seront mieux à même de suivre les ventes de véhicules, ce qui permettra une collecte plus efficace des impôts.