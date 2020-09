Avis aux automobilistes: Des averses de pluie parfois orageuses sur plusieurs wilayas de l’Est du pays

Des averses de pluies parfois orageuses affecteront dimanche plusieurs wilayas de l’Est du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie.

Les wilayas concernées par ces pluies sont Jijel et Skikda, précise le BMS, dont la validité s’étale jusqu’à 15h.Les quantités de pluie estimées varieront entre 30 et 40mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm, selon le BMS classé niveau vigilance orange.

Les autres wilayas concernées sont Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Mila et Constantine, ajoute le même BMS, dont la validité (pour ces wilayas) s’étale de 06h00 à 21h00, et les quantités de pluies sont estimées entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm sur les wilayas côtières, avec rafales de vent sous orages.