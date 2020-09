Skoda Enyaq iV : bientôt la version SUV-Coupe

Selon des sources proches de la marque Skoda, le constructeur tchèque procédera l’année prochaine au lancement d’une version de carrosserie SUV Coupé sur son premier modèle électrique à savoir Enyaq iV.

Lancé récemment, le Skoda Enyaq iV est le premier modèle 100 % électrique et rencontre déjà de bons échos sur les marchés automobiles. Ce dernier devrait recevoir plusieurs variantes supplémentaires comme une variante sportive SS mais surtout une version SUV coupé qui sera lancée dès 2021.

Se basant sur le concept Vision iV dévoilé l’année dernière au salon de Genève il serait facile d’imaginer à quoi ressemblera ce futur modèle SUV coupé. En effet, le modèle devrait adopter une ligne de toit plus plongeante, un hayon plus grand et un plafond mois important. Affaire à suivre.